Problem w sprawnym przekazywaniu pacjentów z karetek do szpitali

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odmówienie przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia życia jest karygodne.

Jarosław Rybarczyk z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia podkreśla:

W rozmowie z Onetem Piotr Owczarski mówi również:

Potwierdzamy, że w ekstremalnych sytuacjach członkowie zespołów ratownictwa medycznego podejmują decyzję o wezwaniu na pomoc policję. Są to przypadki incydentalne i są wyłącznie wyrazem emocji, bo także ratownikom mogą puszczać nerwy. Niemniej jednak powtarzamy, że to wojewoda i minister zdrowia są zobowiązani za prawidłowe funkcjonowanie systemu. Policja jest powołana do innych zadań, a nie do interwencji w szpitalach, by lekarz dyżurujący w SOR przyjmował pacjentów