Primark w Warszawie. Byliśmy w kultowej sieciówce dzień przed otwarciem. Będzie czynny od 20 sierpnia

- Nasz pierwszy sklep w Polsce otworzy się 20 sierpnia o godzinie 10.00 , w Galerii Młociny w Warszawie - mówił nam, jako pierwszym mediom, Maciej Podwojski, sales and operations manager w Primark. Teraz, na dzień przed otwarciem, zajrzeliśmy z aparatem do przygotowanego już sklepu w Galerii Młociny.

Na ten sklep w Polsce czekało wiele osób. Primark - irlandzka sieciówka - znana jest z oferowania ubrań w dużo niższych cenach niż konkurencja. Do tej pory sklepy sieci znajdowały się w Europie Zachodniej (np. w Berlinie czy Londynie). Teraz, po wielu miesiącach spekulacji, sklep Primark otwiera się także w Polsce.

Sklep mieści się na końcu pasażu handlowego galerii handlowej, tuż przy ruchomych schodach łączących poszczególne poziomy. Primark zajmuje dwa piętra: 0 i +1 (w sumie 3,66 tys. mkw. powierzchni handlowej). Do dyspozycji klientów jest 30 kas, a także przymierzalnie - w tym dla większych grup (kilkuosobowe).

W części wspólnej, poza kolekcją, dostępne będą punkty ładowania telefonów. - Sklep będzie charakteryzował się najnowszym designem Primark. By uczynić doświadczenie zakupowe jeszcze przyjemniejszym, naszym klientom zaoferujemy także bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi - tłumaczy Maciej Podwojski.

Sprawdziliśmy ceny produktów. Ile kosztują? Za standardowy T-shirt zapłacimy jedynie 10 zł. W podobnej cenie jest wielopak bielizny (slipy) - 22 zł. Za to spodnie kosztują około 50 zł. To ceny zbliżone do tych, które oferują sklepy Primark w Berlinie czy Londynie. Nieco droższe produkty, np. torebki kosztują 43 zł, kurtki z materiału przypominającego skórę 55 zł, a płaszcze 130-155 zł.