Prima aprilis 2021. Co to za święto? Skąd się wzięło i dlaczego obchodzimy je 1 kwietnia? Zobacz najlepsze żarty na prima aprilis

Prima aprilis to tradycyjny dzień żartu, zmyślonych informacji i zabawnych "wkrętów". Niektóre primaaprilisowe żarty przeszły do historii, a na zmyślone informacje dały się nabrać tysiące osób. Skąd wzięła się tradycja żartowania 1 kwietnia?

Kiedy jest Prima Aprilis? Prima Aprilis to święto, które swoją nazwę wzięło z łaciny. Prima dies Aprilis to dosłownie pierwszy dzień kwietnia i jak już nietrudno się domyślić, to właśnie 1 kwietnia Prima Aprilis obchodzi się w wielu krajach. Wszędzie wygląda to bardzo podobnie – Prima Aprilis to bowiem najlepszy dzień na robienie żartów i nabijanie innych w butelkę.

Skąd się wzięło Prima Aprilis? Co to za święto? Co do tego, skąd wzięło się Prima Aprilis, zdania są podzielone, a geneza święta niepewna. Niektórzy szukają źródeł w zwyczajach starożytnych rzymian, inni w mitologii greckiej. Dla innych z kolei Prima Aprilis to dopiero wymysł średniowiecza, związany z reformą kalendarza. Jedno jest pewne – od dawna 1 kwietnia, Prima Aprilis, to dzień, w którym próbujemy z innych zrobić głupców, nabierając ich i żartując.

Prima Aprilis. Zabawa z wielowiekową tradycją Prima Aprilis zaczęto obchodzić w późnym średniowieczu, a do Polski zwyczaj dotarł w XVI wieku z Europy Zachodniej. Zawsze był to dzień, w który z uwagi na jego niepoważność, starano się nie zajmować żadnymi ważnymi rzeczami, by nie zostać wystrychniętym na dudka. Dziś 1 kwietnia to po prostu dzień, w którym musimy liczyć się z tym, że nie wszystko, co usłyszymy i zobaczymy, będzie prawdą. Jeśli więc w Prima Aprilis nie chcemy paść ofiarą żartu, musimy zachować czujność. A najlepiej będzie, jeśli sami również pozwolimy sobie na kawały.

