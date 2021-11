Prezydenta poproszono o komentarz do słów Donalda Tuska. Andrzej Duda odmówił wypowiedzi

Prezydent zapytany w TVP Info o słowa Donalda Tuska, który porównał oponentów politycznych do hien, odpowiedział: „Proszę wybaczyć, ale szereg zachowań tego pana pozostaje poza prezydenckim poziomem, nawet żeby to komentować”.

Andrzej Duda pytany o postawę opozycji, która na początku kryzysu migracyjnego domagała się wpuszczenia migrantów z granicy Polski z Białorusią, powiedział, że „takie działania szkodzą Polsce, zawsze utrudniają działania”. – Mam poczucie odpowiedzialności zadania, jakie powierzyli mi moi rodacy. Ponad 10 mln ludzi oddało na mnie głos. To potężna legitymacja demokratyczna. Ja wiem, jakie są oczekiwania tych ludzi ode mnie. Ja mam obowiązek budować bezpieczeństwo i tego pilnuję. Takimi głosami się nie przejmuję, chociaż one oczywiście nie pomagają. To w wielu przypadkach głosy nieodpowiedzialne – mówił.

Prezydent ocenił, że „politycy próbują budować sobie popularność społeczną tego typu wypowiedziami, żeby się odznaczyć w stosunku do innych, żeby się pokazać, co jest kompletnie nieodpowiedzialne, kiedy gołym okiem widać, że jest problem w skali międzynarodowej”. – To po prostu nieodpowiedzialne i niepoważne. Są też tacy, którzy z premedytacją szkodzą, co jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale i państwowo szkodliwe – dodał.