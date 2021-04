Prezydent zainaugurował prace Biura Polityki Międzynarodowej. Krzysztof Szczerski szefem BPM

- Bardzo się cieszę, że ten moment dzisiaj następuje - mówił prezydent Andrzej Duda. - Powołanie nowego Biura Polityki Międzynarodowej, w znacznie większy sposób, niż było to do tej pory, pozwoli realizować drugi z najważniejszych obszarów konstytucyjnych działania prezydenta RP obok kwestii bezpieczeństwa państwa i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi jest zagadnienie polityki międzynarodowej- tłumaczył.

- Polityka międzynarodowa to bardzo wiele obszarów obejmujących m. in. współpracę gospodarczą, kulturalną, kwestie bezpieczeństwa i Polonii. Tworzymy to biuro także z myślą o kolejnych prezydentach, którzy powinni mieć dobrze funkcjonujące narzędzie w tym zakresie- mówił.

Krzysztof Szczerski, pełnomocnik Prezydenta do spraw utworzenia Biura, a teraz już oficjalnie szef BPM tłumaczył, że będzie to „realizacja prezydenckiej zapowiedzi dotyczącej wzmocnienia organizacyjnie i instytucjonalnie tej części prezydenckiej administracji, która odpowiada za zadania z zakresu polityki międzynarodowej”.