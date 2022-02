Prezydent z wizytą w Brukseli. Andrzej Duda poinformował, o czym rozmawiał z szefową KE i szefem RE OPRAC.: Lidia Lemaniak

– Zgodziliśmy się, że przede wszystkim to, czego potrzebujemy, to jest jedność europejska, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Po pierwsze – powinniśmy działać wspólnie i w porozumieniu co do każdego działania, które podejmujemy – tak wszyscy razem i każdy z osobna. Po drugie – przede wszystkim potrzebujemy jedności, że cały świat, także i i ci, którzy dzisiaj z nami prowadzą różnego rodzaju dyskusje, jak również ci, którzy tworzą pewne napięcia międzynarodowe, muszą widzieć jedność, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój, obronić prawo międzynarodowe, które tutaj ma znaczenie fundamentalne, bo jeżeli prawo międzynarodowe jest przestrzegane, to wtedy nie ma zagrożenia wojną, jest spokój – mówił po rozmowach w Brukseli prezydent Andrzej Duda.