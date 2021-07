Prezydent Wrocławia otrzymywał groźby. Sprawą zajęła się policja

O tym, że otrzymał maila z pogróżkami, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w mediach społecznościowych.

- tak do prezydenta Wrocławia napisał anonimowy nadawca (zachowano pisownię oryginalną – red.).

Podobne wiadomości mieli otrzymać także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Myślę, że to efekt głębokich podziałów w kraju i atmosfery politycznej. Na co dzień nie szukamy tego, co łączy, a eksponujemy to, co dzieli. Tak czy owak nie ma miejsca na mowę nienawiści oraz groźby karalne. Nikt mnie takim zachowaniem nie wystraszy, a wspólnie powinniśmy eliminować takie zachowania z przestrzeni naszego życia – napisał na Twitterze Jacek Sutryk.