Prezydent wręczył Jarosławowi Gowinowi odwołanie z funkcji wicepremiera. "Nie wiem kto stoi przede mną"

Prezydent Andrzej Duda wręczył Jarosławowi Gowinowi odwołanie z funkcji wicepremiera, nie szczędząc mu przy tym gorzkich słów. - Z przyjemnością z panem porozmawiam, ale najpierw muszę zobaczyć, kogo do siebie zaproszę. Dzisiaj tego tak do końca nie wiem. Więc proszę wybaczyć, panie premierze, ale nie będzie spotkania – zwrócił się do lidera Porozumienia.

Były już wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin stawił się w sobotę w Pałacu Prezydenckim, aby z rąk Andrzeja Dudy odebrać swoją dymisję. Dzień wcześniej polityk poinformował, że spotka się z prezydentem, żeby rozmawiać m.in. o ustawie medialnej. Andrzej Duda: Nie wiem, kto przede mną stoi Prezydent wręczając dokument liderowi Porozumienia, nie szczędził mu gorzkich słów. - Dzisiaj muszę panu powiedzieć. Nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy stoi przede mną i odbiera swoją dymisję człowiek, który nadal chce realizować ten dobry program dla Polski, który nadal chce, żeby Polska tak się rozwijała, żeby ta linia została utrzymana, czy też stoi przede mną ktoś, kto postanowił zmienić front i pójść dalej w polityce z kimś innym – stwierdził.

Duda dodał, że jest to dla niego „bardzo przykra sytuacja”. - I muszę powiedzieć, że będę czekał i będę się przyglądał temu, co się dzieje, bo wierzę w to, że ten obóz jest w stanie wprowadzić dobre zmiany w Polsce. Muszę powiedzieć, że jest mi również przykro z tego powodu, że wtedy, będąc jeszcze w Zjednoczonej Prawicy, przyszedł pan do mnie właśnie po to, żeby przywrócić sytuację taką, jaka powinna nastąpić w polskiej polityce i to się udało. Bez rozbijania obozu politycznego. Tym razem nie kontaktował pan się ze mną, nie szukał pan możliwości mojego oddziaływania na to, żeby zmieniać sytuację – mówił prezydent.

Prezydent: Nie będzie spotkania Andrzej Duda podziękował Gowinowi, za przybycie do Pałacu i odebranie dymisji, dodając, że nim spotka się z byłym sojusznikiem PiS, musi zobaczyć „kogo do siebie zaprosi”. - Dzisiaj tego tak do końca nie wiem. Więc proszę wybaczyć, panie premierze, ale nie będzie spotkania, jak zawsze, w cztery oczy, które miało miejsce do tej pory – powiedział.

Prezydent wskazał, że ma dzisiaj bardzo ważne sprawy, podejmuje decyzje w sprawie ustaw, które leżą w tej chwili na jego biurku. - Decyzje te będą dzisiaj jeszcze ogłaszane i mam nadzieję, że spotkamy się za kilka tygodni z uśmiechem i będziemy mogli usiąść przy stoliku, spokojnie porozmawiać o polityce, o Polsce, że nie będzie pan częścią totalnej opozycji, tylko będzie pan realizował to, co rzeczywiście dla Polski dobre. A mam wewnętrzne, głębokie przekonanie, że ta polityka, którą do tej pory prowadziliśmy, była dobra dla RP, a przede wszystkim była dobra dla naszych obywateli – zaznaczył Duda. Gowin: Stoję po stronie obozu, któremu na imię Polska Do słów prezydenta Jarosław Gowin odniósł się w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś nie wie, po stronie którego obozu jestem, to odpowiadam jasno: mój sprzeciw wobec drastycznego podnoszenia podatków i fatalnego w skutkach lex TVN wynika z tego, że zawsze stałem i będę stać po stronie obozu, któremu na imię Polska – oświadczył na Twitterze.

Komentarze polityków Ostra reprymenda prezydenta nie umknęła politykom opozycji.

- Żenująca postawa. Przykro i wstyd. Mentalność obrażonego dziecka – stwierdził eurposłeł i wiceprezes PSL Adam Jarubas.

- Ależ malutkie. Dziecinne upokorzenie Jarosława Gowina, „nie spotkam się z panem”. Duda jak maluch z grupy „muchomorki”: „już się z tobą nie bawię”, „Na korytarzu złapię Bidena” - ironizował Krzysztof Brejza z PO.

Z kolei poseł PiS Kazimierz Smoliński stwierdził, że „liberalne media próbują zrobić z pana Gowina męczennika, że Prezydent się umówił a potem z nim nie spotkał”. - Prawda jest taka, że spotkanie takie nie było planowane. A to, że je Pan Gowin zapowiadał... powiem tak - Pan Gowin wiele mówi a potem nic z tego nie wynika – oświadczył.

Odwołanie Gowina i rozstanie z koalicją rządzącą - Prezydent Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odwołał z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina – poinformował w środę na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Dzień wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki złożył wniosek o odwołanie Gowina. Muller podkreślił, na konferencji prasowej, że skuteczność Zjednoczonej Prawicy zależy od współpracy partii, które ja tworzą. Dodał, ze odpowiedzią na kryzys związany z epidemią jest Polski Ład, który był wspólnie wypracowany w ramach Zjednoczonej Prawicy i pod którym podpisali się wszyscy liderzy sojuszu – w tym Porozumienia. - Niestety w ostatnim czasie z niepokojem obserwujemy działania, które podejmuje wicepremier Jarosław Gowin (…) Te działania niestety podważają zaufanie co do wspólnego działania Zjednoczonej Prawicy - mówił rzecznik, dodając, że chodzi o kwestie, które podlegają bezpośrednio pod resort rozwoju, a race nad nimi nie przebiegają w zadowalający sposób. Sprecyzował, że chodzi m.in. o projekty Mieszkanie bez wkładu własnego oraz łatwiejszej budowy domów, a także o brak „rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności co do ustawy podatkowej, która obniża podatki kilkunastu milionom obywateli”. - - Również widząc że działania wicepremiera Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów Porozumienia dla działań wicepremiera Gowina. Ze względu na te wszystkie przesłanki, które wymieniłem, premier Morawiecki zwrócił się dzisiaj do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii – poinformował Muller.

Po tym jak rzecznik rządu ogłosił, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zdymisjonowaniu Jarosława Gowina, Porozumienie oświadczyło, że opuszcza koalicję rządzącą. - Decyzja ta zapadła na środowym posiedzeniu zarządu partii. - Decyzją Zarządu Krajowego Porozumienia Jarosława Gowina opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z Klubu PiS oraz utworzą Koło Parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina - poinformował na Twitterze po zakończeniu obrad Jan Strzeżek.

