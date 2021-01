Prezydent Władimir Putin nie tylko kocha luksus, ma wiele kochanek, z nimi ma dzieci, twierdzi Nawalny

Tańczy w markowych ciuchach, pije drogi alkohol, a z jej wpisów wynika, że kocha drogie marki, takie jak Bottega Veneta, Miu Miu, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino i inne. Film pokazuje też, jak tańczy z rosyjskim chłopakiem, który uczęszczał do publicznej szkoły w brytyjskim Surrey – co sugeruje, że Luiza też pobiera nauki w Wielkiej Brytanii.

Liczba jej zwolenników najpierw gwałtownie wzrosła, potem jednak runęła na nią fala krytyki i hejtu. Zarzucano dziewczynie, że pławi się w luksusie, kiedy wielu Rosjan żyje w biedzie i musi znosić trudny czas pandemii.

Pojawiły się i takie komentarze: Nie masz nic lepszego do roboty niż popisywanie się drogimi markami kupionymi za pieniądze, których nie zarobiłać?. Jak to jest urodzić się z twarzą Putina?

Nawalny twierdzi w nowym filmie, że sekretne potomstwo Putina żyje w bajecznym luksusie. Ujawnia, że kochanką Putina była, być może jest do tej pory, także zdobywczyni złotego medalu olimpijka Alina Kabajewa, o której mówi, że żyje jak królowa i też ma dziecko z prezydentem.

Potrzeby naszego skromnego prezydenta wcale nie ograniczają się do pałacu nad Morzem Czarnym, mówił złośliwie opozycjonista, który niedawno trafił za kraty po przylocie z Niemiec do Moskwy.Każdy potrzebuje miejsca do życia. Każdy potrzebuje samolotu. Każdy potrzebuje jachtu, dodaje Nawalny.