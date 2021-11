Prezydent w Święto Niepodległości: Zmagamy się z atakiem hybrydowym. Wierzę, że uda nam się doprowadzić do powrotu normalności

W trakcie uroczystości w Belwederze, prezydent wręczył nominacje generalskie.

- To wielki zaszczyt móc zostać uhonorowanym wysokim odznaczeniem w tym dniu. To zaszczyt dla otrzymujących i wręczających. Z całego serca dziękuję panom generałom za służbę, która umożliwiła wprowadzenie w korpus generalicji RP - powiedział do nowo mianowanych generałów Duda. - Wierzę w to, że do tych gwiazdek, które dziś Panowie Generałowie otrzymaliście, dojdą kolejne za wierną i zaangażowaną służbę, za zasługi dla Rzeczpospolitej - dodał.

Prezydent odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.