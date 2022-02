Prezydent w niemieckiej prasie o sytuacji Rosja - Ukraina. Andrzej Duda o trzech niepodważalnych fundamentach dyplomatycznych rozwiązań

Prezydent Andrzej Duda napisał artykuł, który został opublikowany na łamach niemieckiego dziennika „Die Welt”.

„Ta sytuacja to wielki test dla naszej solidarności, pokazujący, czy naprawdę jesteśmy przywiązani do wartości, które wspólnie wyznajemy” – czytamy. Andrzej Duda zaznaczył, jego zdaniem sposobem na skuteczne rozwiązanie kryzysu jest jedność i wspólne, zdecydowane stanowisko wspólnoty zachodniej wobec Rosji.

Prezydent RP przypomniał, że Ukraina udowodniła w ostatnich latach, szczególnie mocno dając temu wyraz w ostatnich dniach, że chce być krajem demokratycznym. „Ukraina chce być częścią Zachodu i jest gotowa na wiele wyrzeczeń, poświęceń i reform, aby to osiągnąć. Jest gotowa o to walczyć. Zdała egzamin” – zaznaczył i dodał, że teraz nadszedł czas, aby to Zachód zdał egzamin z wiarygodności.

„Jeśli dla świętego spokoju, interesów gospodarczych albo politycznych ambicji poświęcona zostanie Ukraina i jej zachodnie aspiracje, będzie to olbrzymi cios nie tylko dla ukraińskiego społeczeństwa, lecz także dla całej wspólnoty Zachodu” – czytamy.