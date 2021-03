Prezydent USA zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę na szczyt klimatyczny

Jakub Żulczyk "ujawnił tajemnicę państwową" o prezydencie MEMY. Pisarz nazwał prezydenta "debilem"

Jakub Żulczyk "ujawnił tajemnicę państwową" - internauci na swój sposób komentują głośną sprawę, o której pisarz informuje na Facebooku. Jak się okazało - Żulczyk został oskarżony o znieważenie Prezydenta RP za wpis, w którym napisał: "Andrzej Duda jest debilem". Autor tytułu "Ślepnąc od świateł" skomentował, że prawdopodobnie jest "pierwszym od bardzo dawna pisarzem w tym kraju, który stanie przed sądem za to, co napisał". Co na ten temat sądzą internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć.