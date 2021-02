Prezydent USA Joe Biden odwołuje kolejną decyzję swojego poprzednika. Stany Zjednoczone wrócą do Rady Praw Człowieka ONZ

Magdalena Sroka, Porozumienie: Liderem jest Jarosław Gowin. Zachowanie Adama Bielana jest niedopuszczalne [rozmowa]

Pod koniec ubiegłego tygodnia władze Porozumienia Jarosława Gowina wykluczyły z partii europosła Adama Bielana i posła Kamila Bortniczuka. Następnie zwołując sąd koleżeński ogłosiły, że Jarosław Gowin od paru lat przewodzi partii bezprawnie oraz zadecydowały, że to Adam Bielan, jako przewodniczący konwencji krajowej, ma pełnić obowiązki prezesa Porozumienia. Nie zgadza się z tym jednak większość posłów i senatorów partii, którzy pozostają przy Gowinie. Czy oznacza to kryzys przywództwa w jego partii? Czy koalicja rządząca jest stabilna? O tym, co dzieje się w partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę, mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Magdalena Sroka - rzeczniczka Porozumienia oraz pomorska posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości.