Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Tworzymy antyputinowską koalicję

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zagrzewa rodaków do stawienia czoła rosyjskiej agresji i zachęca do wstępowania do armii oraz zapowiada dostarczenie broni tym, którzy byli w wojsku lub przeszli przeszkolenie. Jednocześnie cały czas apeluje do zachodnich polityków, by pospieszyli Ukrainie z pomocą.