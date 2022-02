Prezydent Ukrainy do Rosjan: "Ukraina w waszych wiadomościach telewizyjnych i prawdziwa Ukraina to dwa zupełnie różne kraje"

Jego zdaniem atak na jego kraj może być początkiem wielkiej wojny na kontynencie europejskim. - Cały świat mówi o tym, co może się wydarzyć lada dzień - mówi Zełeński. - Każda prowokacja. Każdy rozbłysk – to taki, który mógłby wszystko spalić - dodał Zełeński.

- Mówią wam, że ten płomień wyzwoli naród ukraiński, ale naród ukraiński jest wolny. Pamięta swoją przeszłość i buduje swoją przyszłość - mówił Zełeński. Jak dodał do Rosjan "Ukraina w waszych wiadomościach telewizyjnych i prawdziwa Ukraina to dwa zupełnie różne kraje. Nasz jest prawdziwy”.

Odniósł się też do obwodów ługańskiego i donieckiego. - Mówię po rosyjsku, ale nikt w Rosji nie rozumie, czym są te miejsca, ulice i wydarzenia. To nasza ziemia i nasza historia. Zwracając się do Rosjan pytał: O co walczysz? I z kim?