Prezydent trzyma MON w szachu.

- To grożenie palcem rządowi za odwlekanie ustawy dotyczącej podziału kompetencji w UE - politolog Jarosław Flis nie ma wątpliwości, że postępowanie prezydenta nie jest przypadkowe.

Ustawa kompetencyjna konieczna jest do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Kompromis między Lechem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem zakładał znowelizowanie ustawy o współpracy rządu, parlamentu i prezydenta w sprawie członkostwa Polski w UE. Tylko wszystkie te organa państwa będą mogły wspólnie zmienić zasady członkostwa Polski w Unii.

- Czy generałowie są zakładnikami tej ustawy, okaże się w ciągu najbliższych dni. Ale niewykluczone, że to koniec zawieszania broni między dużym i małym pałacem - zastanawia się Flis.

Wczoraj w ?Sygnałach Dnia" Jacek Kurski zapowiedział, że jeśli nie dojdzie do uchwalenia ustawy, prezydent odmówi ratyfikacji traktatu lizbońskiego. W rządowym projekcie nie ma ani słowa o zgodzie prezydenta przy zmianie unijnych decyzji. Własny projekt ustawy złożył PiS. Szef klubu PO Zbigniew Chlebowski zapowiedział już, że projektu nie poprze.PO uważa, że jest on niezgodny z konstytucją.

Rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Robert Rochowicz alarmuje, że jak dotąd MON nie dostał odpowiedzi w sprawie nominacji. Sprawa jest dla resortu pilna, bo mają być one wręczone 3 maja.