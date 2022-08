Prezydent Trzaskowski wycofał się. Teraz PO chce, by PiS podwyższyło bonifikaty na wykup mieszkań w całej Polsce

- Usłyszeliśmy głos warszawiaków. Z tego wynika nasza decyzja, umiemy się wycofać. Osobiście umiem się wycofać i biorę tę odpowiedzialność absolutnie na swoje barki - mówił tuż przed głosowaniem nad uchwałą wprowadzającą 98-proc. bonifikatę prezydent Rafał Trzaskowski.

Jak wyjaśniał, namawiał radnych Koalicji Obywatelskiej do obniżek bonifikat, ponieważ chciał, by wszyscy mieszkańcy byli traktowani po równo - zarówno właściciele nieruchomości na gruntach miejskich jak i państwowych. - Mamy w Warszawie ponad 300 tys. nieruchomości, które są położone na gruntach miejskich i ponad 80 tys., które są położone na gruntach Skarbu Państwa. Mamy nawet takie kamienice na Żurawiej czy na Kruczej, gdzie jedna kamienica w połowie jest położona na gruntach miejskich, w połowie na gruntach Skarbu Państwa. I ta nierówność, która była podstawą nasze decyzji sprzed tygodnia, będzie doprowadzała do tego, że sąsiedzi z jednej kamienicy będą zupełnie inaczej traktowani - podsumował Trzaskowski.