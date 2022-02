Prezydent RP: Trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać inwazję na Ukrainę i zachować pokój

W wtorek po godz. 10 w BBN rozpoczęła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów i szefów służb dotycząca sytuacji wokół Ukrainy. Po niej zwołana została specjalna konferencja prasowa.

- Ukraina jest w poważnym zagrożeniu. Wojska rosyjskie ruszyły do regionów, gdzie od lat przebywają separatyści. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żeby stać przy Ukrainie. Musimy w Europie zachować jedność. Potrzebne są poważne sankcje. Najbliższe dni będą dniami bardzo aktywnych konsultacji, trzeba uczynić wszystko, by zatrzymać inwazję na Ukrainę i zachować pokój. Musimy też rozmawiać o zachowaniu naszej struktury bezpieczeństwa. To wymaga podjęcia kroków przez stronę polską, a także przez NATO. Wschodnia flanka NATO wymaga wzmocnienia - powiedział Andrzej Duda.

Po prezydencie głos zabrał Jarosław Kaczyński. - Przez wiele lat braliśmy pod uwagę tylko nasze możliwości, a teraz musimy brać pod uwagę potrzeby i to do nich dostosowywać nasze możliwości. Polska musi być bezpieczna, a Ukraina musi zostać ocalona! To jest kwestia obowiązywania w skali globalnej prawa międzynarodowego. Jeśli w Europie i świecie będzie tolerowane to, co robi Władimir Putin, to będzie znaczyło, że są państwa, których prawa nie obowiązują - podkreślił prezes PiS.