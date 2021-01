Prezydent radzi prokuratorom zmienić zawód . RPO odpowiada

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, w odpowiedzi na sugestię prezydenta, aby „niezadowoleni prokuratorzy” zmienili zawód, oświadczył, że nowoczesne państwo to m.in. docenienie instytucji oraz urzędów. Słowa głowy państwa krytykuje opozycja.

Nie milkną komentarze po wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej polskich prokuratorów, w kontekście oddelegowania przez prokuratora krajowego „niepokornych” prokuratorów do odległych jednostek. - Akurat w zawodach prawniczych jest tak, że zawód prawniczy można sobie zmienić. Będąc prokuratorem można przejść do innego zawodu prawniczego. Jeżeli państwu prokuratorom jest tak bardzo źle, bo rozumiem, że narzekają, jest im bardzo źle, to ja tutaj problemu nie widzę – stwierdził w wywiadzie dla TVN24 prezydent. Słowa prezydenta skomentował w mediach społecznościowych m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Bodnar: Służba państwu to nowoczesny duch patriotyzmu RPO przypomniał swój „czwarty drogowskaz z Agendy 2035, zaprezentowanej na III Kongresie Praw Obywatelskich w grudniu 2019 r.” Jak wskazuje Bodnar, ów czwarty drogowskaz to służba państwu.

„Oznacza to docenienie instytucji oraz urzędów, nastawienie na rozwój kompetencji urzędników, a także podkreślenie znaczenia dokonanych wyborów osobistych służenia przez całe życie państwu. To jest także nowoczesny duch patriotyzmu - służenie każdego dnia wspólnocie oraz realizacja misji publicznej – jako nauczyciel, urzędnik, policjant, dyplomata, funkcjonariusz służb specjalnych, prokurator czy sędzia. Służba państwu to także umiejętność słuchania obywateli i tworzenie nowoczesnych mechanizmów partycypacji demokratycznej. To silne państwo oraz silna Unia Europejska – dzięki swoim funkcjonariuszom i urzędnikom - są w stanie skutecznie przeciwstawić się globalnym interesom wielkich korporacji” – stwierdza RPO.

Opozycja: Chodzi o to, by odeszli niezależni prokuratorzy Słowa prezydenta Dudy szeroko komentowane były także przez polityków opozycji. Lider PO Borys Budka stwierdził, że są one bulwersujące. - Nie dziwi mnie wypowiedź prezydenta, który szykanowanym prokuratorom radzi zmianę zawodu. Podpisując ustawę o prokuraturze, Andrzej Duda stał się bowiem współodpowiedzialny za patologiczny system bezkarności władzy stworzony przez Ziobrę i Kaczyńskiego – stwierdził polityk.

Jak dodał, warunkiem niezbędnym do tego, by rządzący nie czuli się bezkarni, a „zwykli ludzie nie mogli być przez władzę szykanowani, jest rozdzielenie urzędów prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i stworzenie niepartyjnej, niezależnej od polityków prokuratury”.

- W PRL też mówiono, że jak ktoś się nie nadaje na sędziego lub prokuratora - niech sobie idzie do adwokatury. Chodzi o to, by wszyscy niezależni odeszli, a w prokuraturze mają zostać tacy, którzy będą wykonywali polecenia – stwierdził z kolei poseł PO Sławomir Nitras na antenie Polsat News.

Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy stwierdził, że Andrzej Duda „daje "zieloną kartę" na upokarzanie prokuratorów”.- Zamiast być prezydentem wszystkich Polaków, w każdym kolejnym wywiadzie okazuje się prezydentem swojego obozu, który ten obóz polityczny wspiera i rozkłada nad nim parasol -mówił w TVN24. Dera: Nie ma szykanowania prokuratorów Z kolei sekretarz stanu Andrzej Dera przekonywał w TVN24, że „prokuratorzy nie są szykanowani za poglądy polityczne”. - Nie znam takich sytuacji. Prokuratorzy są rozliczani za swoją pracę - mówił.

Natomisat poseł PiS Zbigniew Girzyński podkreślił, że „nie jest żadną tajemnicą, że prokuratura w Polsce ma charakter hierarchiczny”. Dodał, że w innych krajach również prokuratorzy są delegowani. Delegowani prokuratorzy W poniedziałek 18 stycznia media obiegła informacja, że czworo prokuratorów z Warszawy i jeden z Krakowa, zostało delegowanych do odległych o kilkaset kilometrów jednostek. Decyzję o delegowaniu prokuratorów na pół roku podjął Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Większość delegowanych prokuratorów należy do niezależnego od władzy Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, które krytykuje zmiany w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę.

Sędziowie solidaryzują się z prokuratorami Zarząd Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraził „kategoryczny sprzeciw wobec decyzji o delegowaniu w trybie nagłym poza dotychczasowe miejsce pracy prokuratorów ze Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”.

„Przeniesienie decyzją Prokuratora Krajowego Prokuratorów, między innymi: Katarzyny Kwiatkowskiej, Katarzyny Szeskiej, Ewy Wrzosek i Jarosława Onyszczuka należących do LSO, do prokuratur oddalonych od ich dotychczasowego miejsca pracy i zamieszkania o dystans kilkuset kilometrów, z obowiązkiem stawienia się w nowym miejscu pracy w terminie 48 godzin, nosi wszelkie cechy przemyślanych szykan i nadużycia prawa” – stwierdzili sędziowie. Jak dodali „represje w sposób celowy zostały skierowane wobec prokuratorów aktywnie i odważnie walczących o niezależną i apolityczna prokuraturę, stojącą na straży interesu publicznego”. „Wyrażamy szacunek i solidarność z poddanymi represjom prokuratorami” – oświadczyli.

