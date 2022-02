Prezydent proponuje zmiany w ustawie o SN. Lichocka: Rząd ma też własny projekt

Prezydent Andrzej Duda przedstawił w czwartek swoją propozycję zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Inicjatywa, która wkrótce zostanie złożona do laski marszałkowskiej, zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w skład której weszłoby 11 sędziów. W myśl propozycji głowy państwa, sędziowie, którzy w niej orzekają mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku.

Inicjatywę prezydenta komentowała w Polskim Radiu 24 poseł PiS Joanna Lichocka.

- Z szacunkiem przyjmujemy inicjatywę prezydenta ws. Sądu Najwyższego. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą i jeżeli uważa, że należy podjąć działania, które rozwiążą jakiś problem, to z taką inicjatywą występuje, na pewno bardzo uważnie będziemy ten projekt analizować - mówiła.

Jak zaznaczyła, rząd Zjednoczonej Prawicy ma własny projekt, kończą się nad nim prace. - Ma on zapewniać pewną stabilność polskiego prawa i ciągłość decyzji, które zostały już podjęte i to on powinien być podstawą do dalszej pracy nad reformą sądownictwa - mówiła, dodając, że oba projekty staną się przedmiotem prac Sejmu.

- Warto zauważyć aktywność prezydenta, który rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Być może prezydent uważa, że może, w sposób również polityczny, doprowadzić do przecięcia tego konfliktu ws. Sądu Najwyższego. Będę się temu uważnie się przyglądać i trzymać kciuki, by to się udało - podkreśliła polityk.