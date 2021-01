Prezydent proponuje kandydata na RPO. Budka: PiS będzie próbowało zamknąć biuro RPO

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na początku grudnia ur. wyznaczyła do 29 grudnia termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać zastępcę Adama Bodnara, co się jednak nie udało.

Wypowiedź prezydenta wzbudziła skrajne emocje wśród polityków.

Budka: PiS będzie próbowało zamknąć Biuro RPO z pomocą TK

- Przypomnę panu prezydentowi, że proces zgłaszania kandydatów na RPO zakończył się. Jeżeli ma takie genialne pomysły, to mógłby najpierw to skonsultować we własnym obozie, o ile w ogóle jakikolwiek obóz go jeszcze słucha – stwierdził lider PO Borys Budka odnosząc się w TOK FM, do propozycji prezydenta.

Zdaniem posła opozycja przedstawiła „wspaniałą kandydatkę na RPO (Zuzannę Rudzińską-Bluszcz- red.), zgłoszoną przez ponad 1000 organizacji pozarządowych”. - PiS od dłuższego czasu blokuje wybór jakiegokolwiek rzecznika. Śmiem twierdzić, że PiS będzie próbowało zamknąć Biuro RPO w formule, w którym go znamy, poprzez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej” – mówił szef PO.