Prezydent podsumował forum polsko-austriackie. „Nasze relacje wykazały się stabilnością i odpornością”

Andrzej Duda, podsumowując polsko-austriackie forum ekonomiczne „Green Future”, zaczął od podziękowań dla wszystkich „których praca przyczyniła się do zorganizowania dzisiejszego forum”.

– Wierzę w to głęboko, że przyczyni się ono do naszych przyszłych relacji, przede wszystkim tych gospodarczych, ale także i społecznych. (…) Cieszę się, że spotykamy się w tym zacnym gronie, mogąc prowadzić dialog na temat dalszego rozwoju polsko-austriackich relacji gospodarczych – mówił.

Prezydent podkreślił, że z prezydentem Austrii rozmawiał też o dalszym rozwoju relacji politycznych.

– Wierzę w to, że wizyta pana prezydenta w naszym kraju przyczyni się do tego, że kontakty pomiędzy nami jako prezydentami, pomiędzy naszymi rządami, będą jeszcze bardziej intensywne, co będzie owocowało także jeszcze bardziej sprzyjającymi warunkami współpracy gospodarczej i na wszelkich innych polach. Liczę, że dzisiejsze wydarzenie będzie stanowiło asumpt do dalszej intensyfikacji relacji ekonomicznych i międzyludzkich – wskazał.