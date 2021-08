Prezydent podpisał ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. „Musimy go zwrócić Warszawie i Polsce”

Wzięli w niej udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. członkowie rządu oraz parlamentu, a także członkowie organizacji, os wielu lat zaangażowanych w propagowanie idei odbudowy Pałacu Saskiego. - Dzisiaj odbudowujemy Pałac Saski i musimy go zwrócić Warszawie i Polsce. Ale nic nikomu innemu nie musimy dzisiaj zwracać. I nikomu innemu nic nie jesteśmy winni. To nam są winni ogromne pieniądze za straty, które ponieśliśmy w czasie II wojny światowej, cały nasz naród, a także nasze miasta i wioski. To jest to, co cały czas jest niezrealizowane – podkreślił prezydent.