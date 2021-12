Prezydent podpisał ustawę o dodatku osłonowym. Pomoc przy rosnących cenach

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, dodatek osłonowy będzie stanowił wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności i będzie wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.