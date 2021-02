Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier o Nord Stream 2: Niemal ostatni pomost między Rosją a Europą. Jest odpowiedź Ukrainy

Jednak oburzenie wśród ukraińskiej dyplomacji wywołało przywołanie historycznych argumentów opierających się na napaści nazistowskich Niemiec na Związek Radziecki. - Ponad 20 milionów ludzi z ówczesnego Związku Sowieckiego padło ofiarą wojny. To nie usprawiedliwia złego zachowania w dzisiejszej rosyjskiej polityce, ale nie powinniśmy tracić z oczu szerszego obrazu” – powiedział podczas wywiadu Steinmeier.

- Obie strony muszą pomyśleć o tym, czy ten most można całkowicie zburzy. Myślę, że zrywanie mostów nie jest oznaką siły – stwierdził w wywiadzie prezydent Niemiec.

Głos zabrał także polski eurodeputowany Janusz Lewandowski. „Prezydent Niemiec broni Nord Stream jako zadośćuczynienie Moskwie za nazistowskie zbrodnie. A co z nazistowskimi okrucieństwami na Ukrainie i sowieckimi okrucieństwami (Hołodomor)? Ukrainie - najechanej przez Putina - jesteśmy winni solidarność, a nie utratę opłat za tranzyt gazu” – napisał na Twitterze.

Gazociąg Nord Stream 2 zakłada dostarczanie rosyjskiego gazu do Europy, między innymi do Niemiec, z pominięciem właśnie Urainy, Polski oraz Słowacji. Ma on biec na dnie Bałtyku.