Prezydent nie zaprosił Jarosława Kaczyńskiego na naradę w BBN

Narada w BBN miała miejsce w tym tygodniu. Spotkanie dotyczyło sytuacji na Ukrainie. Poza prezydentem Andrzejem Dudą, uczestniczyli w nim m. in.: minister oraz wiceminister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i Marcin Przydacz, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Szef BBN Paweł Soloch mówił o naradzie na antenie TVN24. Spytano go o to, czy prezes PiS - obecnie także wicepremier ds. bezpieczeństwa - Jarosław Kaczyński otrzymał zaproszenie na to spotkanie.

- Jarosław Kaczyński nie był zaproszony na naradę ws. Ukrainy – poinformował Soloch. Dopytywany o przyczyny takiej sytuacji, polityk podkreślił, że prezydent "chciał rozmawiać bezpośrednio z ministrami, którzy nadzorowali konkretne obszary, które leżą w ich kompetencjach".

Dalej szef Biura odniósł się także do kwestii poprzednich spotkań, dotyczących choćby kryzysu na granicy oraz Białorusi. Soloch zaznaczył, że nie jest w stanie wypowiedzieć się o każdym spotkaniu, ale "na niektóre spotkania zaproszenie było wysyłane z szerokim rozdzielnikiem i był tam również ujęty pan premier (Kaczyński)".