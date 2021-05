Prezydent Joe Biden wypuszcza trzech więźniów z Guantanamo. Czy zlikwiduje więzienie na Kubie?

Trzech więźniów z amerykańskiego więzienia w Guantanamo na Kubie wyjdzie niebawem na wolność. Decyzja została już zatwierdzona na najwyższych szczytach władzy w USA. Będą to pierwsze zwolnienia pod rządami prezydenta Joe Bidena.

Wśród nich jest Pakistańczyk Saifullah Paracha, który ma 73 lata i jest najstarszym z więźniów na Kubie, przetrzymywanym tam prawie od dwóch dekad. Trafił tam z wieloma innymi, gdy Stany Zjednoczone zatrzymały setki podejrzanych o terroryzm w następstwie ataków z 11 września 2001 roku.

Pozostali zatwierdzeni do zwolnienia to 54-letni Abdul Rabbani, również z Pakistanu, oraz pochodzący z Jemenu 40-letni Uthman Abdul al-Rahim Uthman.

"Dziś jest piekielny dzień. Saifullah Paracha – 73-latek, który był 17 lat niesłusznie więziony - wraca do DOMU" – napisała na Twitterze jego prawniczka Shelby Sullivan-Bennis.

https://twitter.com/dontspyonmeNYPD/status/1394658247387271173

Sullivan-Bennis potwierdziła, że wydanie zgody na uwolnienie wspomnianej trójki zostało zatwierdzone przez wysoki szczebel Białego Domu. Dodała, że może to doprowadzić do ich uwolnienia już za 30 dni, choć zależy to jeszcze od wielu uzgodnień z krajami, do których mieliby oni trafić.