Prezydent Joe Biden odchodzi od polityki Donalda Trumpa, ale najpierw idzie na wojnę z zarazą

Urzędowanie rozpoczął kilka godzin po zaprzysiężeniu. Gdy podpisywał w Gabinecie Owalnym Białego Domu pierwsze zarządzenia wykonawcze pouczono dziennikarzy, by nosili maseczki ochronne.

Taki wymóg, zgodnie z wolą prezydenta Joe Bidena, będzie obowiązywać we wszystkich gmachach federalnych. Co prawda nie będzie miał on większego znaczenia, bo wiele urzędów jest zamkniętych lub wdrożyło środki bezpieczeństwa. Ale nowa administracja daje przykład po tym, jak Donald Trump i jego bliscy lekceważyli wytyczne dotyczące zdrowia publicznego.

Ale nie to było najważniejsze, tylko początek wielkich zmian polityki poprzednika m. in. na polu imigracji oraz klimatu. Z 15 zarządzeń podpisanych w środę przez Bidena ponad połowa oznacza odejście od decyzji Trumpa. Dlatego USA wrócą do Porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i do Światowej Organizacji Zdrowia.

Ale teraz najważniejsze jest przyspieszenie walki z Covidem. Zaraza dewastuje Amerykę, więc szczepienia zostaną przyspieszone, a liczba testów zwiększona. Zwiększy się też produkcję takich artykułów,jak maski, a narodowa strategia w wydaniu Bidena nie będzie się opierać na stanach, które decydują, co jest dla nich najlepsze w walce z koronawirusem.