Prezydent Joe Biden obiecał w imieniu Ameryki podarować biednym krajom 500 mln dawek szczepionek. Za nim idą inni

Oczekuje się, że USA rozprowadzą w tym roku 200 milionów dawek i kolejne 300 milionów w pierwszej połowie przyszłego roku krajów o niższych dochodach i Unii Afrykańskiej. Darowizny przejdą przez program szczepień COVAX, który rozprowadza szczepionki przeciwko COVID-19 do krajów o niskich i średnich dochodach. Program prowadzony jest przez Światową Organizację Zdrowia oraz Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).

Stany Zjednoczone podarują światu 500 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer. Trafią one do 92 najbardziej potrzebujących państw na świecie w ciągu dwóch lat.

- Wspomniana akcja wysyła niezwykle mocny komunikat o zaangażowaniu Ameryki w pomoc światu w walce z pandemią – powiedział Tom Hart, pełniący obowiązki dyrektora naczelnego The ONE Campaign, organizacji non-profit działającej na rzecz położenia kresu skrajnemu ubóstwu i chorobom, którym można zapobiegać do 2030 roku.

Administracja Joe Bidena wykorzystuje również amerykańskie dostawy szczepionek przeciwko Covid-19 jako narzędzie do przeciwdziałania chińskiej i rosyjskiej „dyplomacji szczepionkowej”. Administracja waszyngtońska zapowiedziała, że do końca czerwca podzieli się 80 milionami dawek szczepionek na całym świecie. Biały Dom na początku tego roku również zobowiązał się do przeznaczenia 4 miliardów dolarów dla potrzeby COVAX i wezwał inne kraje do zwiększenia swoich darowizn.

New York Times podał, że Stany Zjednoczone będą kupować dawki po cenie „nie dla zysku”, powołując się na osoby

zaznajomione z transakcją. Dziennikarze tej gazety poinformowali również, że dyrektor generalny firmy Pfizer Albert Bourla będzie towarzyszył prezydentowi Bidenowi podczas ogłoszenia tego pomysłu.