Prezydent Haiti Jovenel Moise zamordowany we własnym domu. Służby zabiły czterech podejrzanych

O tym, ze prezydent Haiti Jovenel Moise został zamordowany we własnej rezydencji, poinformował Claude Joseph, pełniący obowiązki premiera tego kraju. Do tragedii miało dojść w nocy z wtorku na środę lokalnego czasu.

Według oficjalnych informacji, do rezydencji prezydenta wtargnęła grupa cudzoziemców. Napastnicy mieli zastrzelić prezydenta Haiti oraz ranić jego żonę Martine Moise. Z relacji świadków wynika, że mordercy mówili po angielsku i hiszpańsku. Ambasador Haiti w USA Bocchit Edmond stwierdził, że grupa morderców miała składać się z najemników, którzy udawali funkcjonariuszy amerykańskiej agencji antynarkotykowej. Dodał, że zabójcy zachowywali się niezwykle profesjonalnie, co prawdopodobnie ułatwiło im dostęp do rezydencji prezydenta.

W ramach akcji haitańskich służb specjalnych, zginęło czterech napastników. Dwóch podejrzanych o udział w morderstwie prezydenta zatrzymano. Odbito również trzech policjantów, którzy zostali porwani jako zakładnicy.