Prezydent Haiti Jovenel Moise zamordowany we własnym domu. Służby zabiły czterech podejrzanych. Nowe fakty w sprawie morderstwa AIP

Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

Prezydent Haiti Jovenel Moise został zamordowany we własnej rezydencji. Do morderstwa doszło w nocy z wtorku na środę lokalnego czasu. Zbrodni dokonała grupa uzbrojonych cudzoziemców, którzy mówili po angielsku i hiszpańsku. W ramach akcji haitańskich służb specjalnych, zginęło czterech napastników, a dwóch zostało zatrzymanych. Wśród napastników było co najmniej dwóch Amerykanów oraz kilku emerytowanych żołnierzy kolumbijskich.