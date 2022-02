Prezydent Erdogan w Kijowie. Turcja nie chce wojny nad Morzem Czarnym OPRAC.: Grzegorz Kuczyński

W Kijowie podpisano szereg umów ukraińsko-tureckich fot. president.gov.ua

Do Kijowa przyleciał prezydent Turcji. To sygnał wsparcia Ankary dla integralności terytorialnej Ukrainy, ale też okazja do podpisania szeregu ważnych umów gospodarczych.