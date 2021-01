Prezydent elekt Joe Biden: "Nie, nie boję się składania przysięgi na zewnątrz". Inauguracja odbędzie się przed Kapitolem Kazimierz Sikorski

pixabay

Choć są naciski, by zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta odbyło się w budynku Kapitolu, on sam powtarza, że inauguracja odbędzie się na zewnątrz, jak to robili jego poprzednicy.