Prezydent Duda w "Die Welt": Sytuacja wokół Ukrainy to wielki test naszej solidarności

"Ukraina i jej społeczeństwo udowodniła w ostatnich latach i jeszcze mocniej udowadnia to w ostatnich dniach, że chce być demokratyczna, chce przestrzegać naszych wspólnych wartości, chce być częścią Zachodu. Jest gotowa na liczne wyrzeczenia, poświęcenia i reformy, by to osiągnąć. Jest gotowa o to walczyć. Zdała swój egzamin" - pisze w artykule, który ukazał się w piątek na łamach niemieckiego dziennika "Die Welt", prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreśla prezydent, "dziś to zachodni świat zdaje egzamin z wiarygodności. Z tego czy jego wartości naprawdę coś znaczą. Jeśli dla świętego spokoju, interesów gospodarczych czy politycznych ambicji zostanie poświęcona Ukraina i jej zachodnie aspiracje będzie to olbrzymi cios nie tylko dla ukraińskiego społeczeństwa, ale dla całej wspólnoty Zachodu. Okaże się, że fundamenty zachodniego świata, wartości takie jak: demokracja, prawa człowieka, solidarność pięknie brzmią, ale w zderzeniu z brutalną rzeczywistością niewiele znaczą. Nie możemy do tego dopuścić".