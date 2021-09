Prezydent Duda udzielił wywiadu amerykańskiej stacji Fox News. Mówił o 500 plus, migrantach i swojej wierze

Prezydent Andrzej Duda udzielił podczas pobytu na 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wywiadu amerykańskiej telewizji Fox News. Z polskim prezydentem rozmawiał o stosunku naszych władz do imigrantów, wolności słowa i socjalnych programów wprowadzonych przez obecny rząd Tucker Carlson, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy prawicowych mediów w USA.

Prezydent Duda mówił o sobie, że jest osobą wierzącą i opowiada się za ochroną życia oraz rodziny. - Jestem praktykującym chrześcijaninem, modlę się, nie wstydzę się tego w żaden sposób, a rodzina jest dla mnie bezcenna – mówił i dodał, że swoje poglądy określa jako "raczej konserwatywne".

Co do imigrantów, to prezydent Duda przypomniał że w 2015 roku Polska nie zgodziła się na przymusowy podział imigrantów, w tym uchodźców, który forsowały Niemcy. - Odpowiedzieliśmy bardzo jasno, że jeśli ktokolwiek chce przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wparcia (...) zaakceptujemy taką osobę i udzielimy jej pomocy. Nie zgodziliśmy się jednocześnie na przywożenie do Polski ludzi siłą. Nie zamierzamy nikogo zmuszać do pozostania. Nie będziemy nikogo przetrzymywać wbrew jego woli - argumentował.