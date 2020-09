Prezydent Duda spotkał się z marszałkiem Senatu ws. Piątki dla zwierząt

W niedzielę, podczas dożynek prezydenckich w Warszawie, Andrzej Duda nawiązał do ustawy o ochronie zwierząt. - Dobrostan zwierząt jest dla mnie bardzo ważny, to żeby były traktowane humanitarnie, żeby żyły w jak najlepszych warunkach ale nie można zapominać w tym wszystkim, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia i jego rodziny- powiedział. - O tym także w trakcie każdych prac legislacyjnych, prac parlamentarnych trzeba pamiętać - dodał.

Jak dodał, obecnie jest „na początku drugiego etapu procedowania”. - Pan prezydent swoją decyzję podejmie po tym, jak sprawa się w parlamencie zakończy. Będzie też miał swój 21-dniowy czas na to, żeby się do tej ustawy odnieść – mówił szef gabinetu prezydenta.

O spotkaniu prezydenta i marszałka Senatu poinformował w poniedziałek na antenie Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. - To była prośba pana marszałka Grodzkiego o spotkanie. Miała dotyczyć innych spraw legislacyjnych, ale w tej sytuacji także pan prezydent będzie pytał pana marszałka Grodzkiego, o to w jaki sposób chce procedować tę ustawę w Senacie – tłumaczył Szczerski.

- Obiecuję z tego miejsca polskim rolnikom, spokojnie obserwując prace parlamentarne proszę o zachowanie spokoju. Prace trwają i jeszcze się nie zakończyły. Ustawa w ostatecznej postaci oczywiście trafi do mnie wtedy kiedy te prace zostaną zakończone, po to bym podjął decyzję co do jej dalszych losów- mówił. - Będę miał przy tej decyzji oczywiście na względzie kwestie humanitarnego traktowania zwierząt, kwestie dobrostanu zwierząt. Te wszystkie, które są ważne ale będę miał tutaj na względzie byt i jakość życia polskich rolników, możecie być państwo tego pewni - podsumował prezydent Duda.