Prezydent Duda poleciał do Kijowa. Będzie rozmawiał z Zełenskim

Kryzys na Ukrainie

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret uznający niepodległość tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie. Zdecydował też o wysłaniu na ich teren rosyjskich wojsk, jak stwierdził "w charakterze sił pokojowych".

Społeczność międzynarodowa potępiła działania Rosji, a Unia Europejska, Wielka Brytania i USA zapowiedziały sankcje. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że certyfikacja Nord Stream 2 została wstrzymana.

We wtorek odbyło się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów 30 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego z przedstawicielem Ukrainy. - Potępiamy dalszą agresję i wkroczenie Rosji na Ukrainę. Moskwa przeszła od ukrytych prób destabilizacji do otwartych działań wojskowych. To jest rażące naruszenie prawa międzynarodowego - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ocenił też, że Rosja próbuje stworzyć pretekst do kolejnej inwazji na Ukrainę.