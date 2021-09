Prezydent Biden dostał szczepionkę wzmacniającą przeciw Covid. Wielu Amerykanów wciąż nie przyjęło nawet pierwszej dawki

Prezydent Joe Biden dostał szczepionkę wzmacniającą, jak zalecają specjaliści z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Pierwszą dawkę szczepionki Pfizera Biden otrzymał pod koniec ubiegłego roku, a drugą w styczniu. - Szczepionki wzmacniające są ważne, ale najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest zaszczepienie większej liczby osób – mówił prezydent przed otrzymaniem szczepionki.

- Zdecydowana większość Amerykanów postępuje właściwie. Ponad 77 proc. dorosłych dostało co najmniej jedna dawkę – powiedział. - Około 23 proc. nie przyjęło jednak żadnej dawki i ta wyraźna mniejszość powoduje ogromne szkody dla reszty kraju. To pandemia nieszczepionych. Właśnie dlatego idę do przodu z wymaganiami dotyczącymi szczepień, gdzie tylko mogę.

Szefowa CDC, dr Rochelle Walensky, zezwoliła na dystrybucję dawek przypominających Covid-19 firmy Pfizer i BioNTech dla osób w środowisku zawodowym i instytucjonalnym wysokiego ryzyka. Walensky zatwierdziła też podawanie szczepionek wzmacniających starszym Amerykanom i dorosłym z podstawowymi schorzeniami co najmniej sześć miesięcy po pierwszej serii zastrzyków.