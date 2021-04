Prezydent Andrzej Duda zarejestrował się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. "A Ty?!"

Do wpisu prezydent Duda dołączył swoje zdjęcie w koszulce z napisem "Vintage 1972", co ma symbolizować rok, w którym się urodził.

- Powiem państwu otwarcie. Osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić i uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Proszę bardzo, kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jego osobista decyzja. Natomiast uważam, że czy to będzie lek, czy to będzie szczepionka, w pierwszej kolejności powinien być dostępny dla seniorów, bo oni są grupą jednak największego ryzyka i powinien być dostępny nieodpłatnie. Takie jest moje zdanie - podsumował prezydent.