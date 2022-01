Prezydent Andrzej Duda zabrał głos ws. Polskiego Ładu. „Wszelkie niedopatrzenia trzeba jak najszybciej poprawić”

Prezydent Andrzej Duda, jak co roku, wziął udział w charytatywnych zawodach w narciarstwie „12H Slalom Maraton Zakopane”. Podczas imprezy pozyskiwane są fundusze na wsparcie dla sportowców z niepełnosprawnością – podopiecznych Fundacji HANDICAP Zakopane. W tym roku organizowana jest VIII edycja maratonu. To pierwsza aktywność prezydenta po izolacji, która spowodowana była zakażeniem koronawirusem.

Wcześniej w niedzielę, Paweł Szrot, szaf Gabinetu Prezydenta RP zapowiedział, że „w najbliższym czasie spotkamy się z przedstawicielami rządu w sprawie Polskiego Ładu, przedstawimy na nim uwagi i zastrzeżenia, dotyczące między innymi sytuacji emerytów pracujących i opodatkowania świadczeń socjalnych”.

Na początku stycznia media informowały tym, że niektóre z grup zawodowych po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty, wśród nich byli m.in. nauczyciele oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje podatkowa część programu Polski Ład. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.