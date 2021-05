Prezydent Andrzej Duda w Tbilisi: Gruzja jest na drodze do członkostwa w NATO i UE. Polska podzieli się szczepionkami z Gruzją

- Mówiliśmy z panią prezydent o integracji z UE i NATO. Gruzja jest na drodze do członkostwa. Pokazała wielokrotnie, że jest bardzo dobrym sojusznikiem. Zachęcam władze Gruzji oraz społeczeństwo Gruzji do tego, aby cały czas utrzymywać gotowość do realizacji zarówno procesu reform jak i dalszego działania w kierunku członkostwa w UE i NATO. Mogę zapewnić, że Polska pozostaje również i pod tym względem przyjacielem Gruzji i państwem, które wspiera dążenia euroatlantyckie państwa i narodu gruzińskiego.

Krzysztof Szczerski, szef Biura Polityki Międzynarodowej uważa, że wizyta jest potwierdzeniem polskiego wkładu we wsparcie aspiracji Gruzji do dołączenia do NATO i UE. - Chcemy być rzecznikiem bezpieczeństwa nie tylko swojego, ale także naszych ważniejszych partnerów, a do takich należy Gruzja; chcemy, by drzwi do UE i NATO były dla niej otwarte.