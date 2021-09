Prezydent Andrzej Duda w Budapeszcie: Strzeżemy granicy Unii Europejskiej ze wszystkich sił

Andrzej Duda wskazał, że „to jest ponad 500 km inwestycji, która w tej chwili jest w trakcie realizacji”. - Inwestycje są realizowane terminowo i mogę wszystkich naszych węgierskich przyjaciół zapewnić, że polski rząd jest zdeterminowany do tego, aby tę inwestycję we wschodniej Polsce zrealizować, że rzeczywiście powstanie w całości trasa, którą będą mogli od Słowacji przez całą Polskę przejechać na Litwę odwiedzić Wilno i kolejne kraje bałtyckie. Dla mnie osobiście ta inwestycja także jest ogromnie ważna nie tylko ze względu na to, że będzie przebiegała przez Polskę wschodnią, gdzie to rozwiązanie jest niezwykle korzystne i niezwykle potrzebne, ale też dlatego, że jest to realizacji programu inwestycyjnego współpracy w ramach Trójmorza – powiedział prezydent.