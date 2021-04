Prezydent Andrzej Duda uczcił w Krakowie pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. "Jestem tu, żeby oddać hołd i uczcić pamięć"

Prezydent przypomniał, że ofiary tej tragedii "pełniły swoje urzędy, wykonując swoje zadania państwowe, lecąc tam z głębokim przekonaniem, że czynią to dla Rzeczypospolitej". Jak tłumaczył, obecność wszystkich osób "w rządowym samolocie, w którym zginęli jest do dzisiaj wielkim świadectwem naszej wspólnoty".

- To byli ludzie, którzy na co dzień dyskutowali, debatowali nieraz bardzo żarliwie w politycznych sporach. Ale w tej sprawie byli jednym, w tej sprawie byli razem, w tej sprawie udali się razem do Katynia przez Smoleńsk, po to właśnie, żeby pokazać jedność nas jako społeczeństwa, nas jako narodu- mówił.