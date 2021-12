Prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską

Duda wskazał, że należ dążyć do tego, aby świat wiedział, że Białoruś to jest państwo „w którym żadne zasady demokratyczne nie są przez reżim przestrzegane, są łamane, gdzie tysiące ludzi znajdują się dzisiaj w więzieniu, gdzie ludzie cierpią, gdzie są zastraszani systematycznie, relegowani z pracy, poniżani i tak dalej, bo te prześladowania cały czas trwają”.

Sprawa Białorusi na forum międzynarodowym

– Wierzę, że na Summit for Democracy (w USA – red.) sprawa Białorusi będzie poruszana nie tylko przez Polskę, ale i innych światowych przywódców. To dziś wyraźny przykład tego, co dzieje się, gdy nie ma demokracji – mówił prezydent. - Bo dzisiaj to jest taki absolutnie widoczny wyraźny przykład tego co się dzieje, kiedy tej demokracji nie ma, w jaki sposób zasady demokratyczne brutalne mogą być łamane i co tak naprawdę znamionuje, żeby rozróżnić, gdzie jest demokracja, a gdzie nie ma – dodał.