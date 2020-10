Prezydent Andrzej Duda przeprasza "oburzonych hejterów i totalną oposycję"

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. - Prezydent Duda cały czas się uczy. Dzisiaj, w związku ze zbliżającą się decyzją w sprawie #PiatkaDlaZwierzat, rozpoznał zwierzątko ze zdjęcia na Twitterze. Gratulacje panie Andrzeju. Jutro proponuję przejść do wirusów- skomentował były premier Marek Belka.

W piątek wieczorem na Twitterze pewna użytkowniczka zamieściła zdjęcie niewielkiego ssaka z zapytanie „Co to za zwierzątko? Ktoś wie?”. Na wpis postanowił odpowiedzieć prezydent Andrzej Duda- "Opos"- odpowiedziała krótko głowa państwa. Wpis w bardzo krótkim czasie stał się tematem numer jeden na polskim Twitterze.

Z kolei inna posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapytała czy "jak już skończy przeglądać oposy na Twitterze to możemy prosić o tę Radę Bezpieczeństwa Narodowego?"

Prezydent Andrzej Duda postanowił odpowiedzieć "oburzonym hejterem i totalnej oposycji". - Podobno to jednak nie jest opos tylko dydlef wirginijski. Wybaczcie. Mea culpa- napisał Andrzej Duda.

- A jak walka z jesienną pandemią? To dziś powinna być Pana podstawowa odpowiedzialność- zapytał pod wpisem poseł KO Michał Szczerba.

Z kolei europosłanka Róża Thun podziękowała w imieniu "oposycji", wytyka błąd i przywołuje dane na temat liczby zakażonych i osób zmarłych. - Oposycja upszejmie dzienkuje za dydlefa, a opozycja uprzejmie informuje, że to dydelf, Panie Prezydencie. Czy w wirze uczenia się, zauważył Pan że ilość zakażonych osób ostatniej doby to 5300, 53 osoby zmarły, a testów zrobiono mniej niż 30 tys!? To nie czas na głupawe kawały!- napisała.