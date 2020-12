Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski został jej przewodniczącym

Prezydent zaznaczył, że rolnictwo pełni ważną rolę w polskiej gospodarce. – To jest ogromna część polskiego eksportu, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, to jest nasz potencjał rozwijany na świecie, coraz mocniejsza marka i także nasza siła – wskazywał Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że Jan Krzysztof Ardanowski sprawował funkcję przewodniczącego rady ds. wsi i rolnictwa przy prezydencie Lechu Kaczyński, więc uznał powołanie go na tę funkcję jako kontynuację działa. - Poprosiłem pana ministra o to, by podjął się funkcji przewodniczenia tej Radzie dlatego, że patrząc tak romantycznie uznałem jego osobę za pewien przejaw ciągłości. Chciałbym, żebyście państwo także patrzyli przez pryzmat takiej ciągłości, że to, co wtedy zostało podjęte przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my dzisiaj po prostu kontynuujemy – mówił Andrzej Duda.