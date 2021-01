Prezydent Andrzej Duda powoła radę ds. ochrony zdrowia

Polscy politycy komentują zamieszki w USA. Borys Budka: Andrzej Duda nie powinien był lecieć do Waszyngtonu przed wyborami w USA

- Prezydent Andrzej Duda doprowadził do bardzo poważnego w skutkach kryzysu na przyszłość. Jego wizyta w Stanach Zjednoczonych przed wyborami nigdy nie powinna mieć miejsca, bo to stawia przyszłość naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi w bardzo trudnej sytuacji - powiedział Borys Budka w TOK FM. Zdaniem Andrzeja Dudy, wydarzenia w USA to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych.