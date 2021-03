Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie czternastej emerytury. „Wielu nie wierzyło, że to będzie możliwe”

- Cieszę się, że to właśnie dzisiaj mogłem podpisać ustawę, która jest dobra – powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy wprowadzającej czternaste świadczenie. - Najpierw była ta przełomowa chwila, kiedy udało się wypłacić trzynastą emeryturę – dodał.

- Wielu nie wierzyło, że to będzie możliwe – podkreślił prezydent. - Dzisiaj stała się ona faktem i bardzo dziękuję panu premierowi i pani minister za to, że dotrzymujemy słowa. Za to, że ta emerytura jest, że trafi ona do emerytów– zaznaczył.