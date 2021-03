Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o służbie zagranicznej. Pojawią się nowe stanowiska i struktura stopni dyplomatycznych

Chińska szczepionka może trafić do Polski. Czy Polacy będą chcieli się nią szczepić?

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem o możliwości zakupu przez nasz kraj chińskiej szczepionki na koronawirusa. Jako że instytucje europejskie nie rozpoczęły nawet badań nad tym preparatem, wiele wskazuje na to, że szczepionka z Chin nie prędko do nas trafi. Co więcej, większość Polaków deklaruje, że jej nie przyjmie.