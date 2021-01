Prezydent Andrzej Duda odznaczył ambasador USA Georgette Mosbacher Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Uroczystość odbyła się we wtorek około południa. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, order został nadany Georgette Mosbacher w uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-amerykańskich przyjaznych stosunków i współpracy, za zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego.

W oficjalnym komunikacie przypomniano, że to właśnie w trakcie kadencji Georgette Mosbacher, która objęła stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w sierpniu 2018 roku, Polska została włączona do programu ruchu bezwizowego. Doszło do tego 11 listopada 2019 roku.

"Włączenie Polski do Visa Waiver Program stanowiło namacalny dowód na to, że strategiczne partnerstwo Polski i USA jest silne i autentyczne" - napisano w komunikacie.

W uroczystości odznaczenia ambasador Mosbacher wziął udział m.in. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau.

Mosbacher: Złożyłam rezygnację z dniem 20 stycznia

W wywiadzie, którego ambasador Mosbacher udzieliła niedawno Agencji Informacyjnej Polska Press, poinformowała, że złożyła rezygnację z funkcji ambasadora z dniem 20 stycznia.